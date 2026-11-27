Göynücek'te ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği ve israf eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Amasya'nın Göynücek ilçesinde Gençlik ve Spor ile Tarım ve Orman ilçe müdürlükleri ortaklığıyla ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve israfın önlenmesi eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından çocuklar için interaktif oyunlar düzenlendi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve israfın önlenmesi konularında eğitim programı düzenlendi.
Göynücek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul öğrencilerine yönelik gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve israfın önlenmesi konularında eğitim programı düzenlendi.
Teorik bilgilendirmenin ardından, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek adına interaktif oyunlar ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.
Kaynak: AA