Göynücek'te Dane Mısır Hasadı Kontrolleri Yapıldı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından dane mısır hasadı kapsamında biçerdöver kontrolleri yapıldı.

İlçeye bağlı Kervansaray, Hasanbey ve Karayakup köylerinde gerçekleştirilen denetimlerde, dane mısır hasadının uygun koşullarda yapılması ve ürün kayıplarının en aza indirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin emeklerinin korunması ve hasadın verimli şekilde tamamlanması için yürütülen kontrollerin aralıksız sürdüğünü belirtti.