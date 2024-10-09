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Görele Belediye Başkanı, WHC Metalurg Avtokomanda Takımını Misafir Etti

Görele Belediye Başkanı, WHC Metalurg Avtokomanda Takımını Misafir Etti
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Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunda rakibi olan WHC Metalurg Avtokomanda takımının yöneticileri ve sporcularıyla dostluk mesajları verdi ve kültürel paylaşımda bulundu.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunda Görele Belediyesi Kadın Hentbol Takımının rakibi olan WHC Metalurg Avtokomanda hentbol takımını makamında misafir etti.

Dede, yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya ekibinin yöneticileri ve sporcularıyla gerçekleştirdikleri güzel sohbet ortamıyla sporun dostluk, kardeşlik olduğunu tüm dünyaya kanıtladıklarını söyledi.

Sporun evrensel olduğunun altını çizen Dede, şunları kaydetti:

"Kazanabilir ya da kaybedebiliriz. Önemli olan bu dostluğu sürdürebilmek. Misafirlerimizle geçirdiğimiz bu güzel zaman içerisinde kültürlerimiz hakkında da bilgiler paylaşma fırsatı bulduk. WHC Metalurg Avtokomanda takımını ilçemizde misafir etmekten duyduğumuz mutluluğu belirtmek isteriz. Bu güzel ziyaretleri için takım yöneticilerine ve sporcularımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel

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