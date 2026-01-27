Haberler

Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Google, sesli asistanı 'Google Assistant'ın kullanıcıların izni olmaksızın kayıt yaptığı iddiaları nedeniyle açılan toplu davada 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Uzlaşmanın yargı tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD'li teknoloji şirketi Google, akıllı cihaz kullanıcılarını "bilgileri dışında dinlediği" iddiasıyla açılan toplu davayı sonuçlandırmak amacıyla 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

The Hill'in haberine göre, North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, sürecin Google'ın sesli asistan teknolojisi "Google Assistant" ile ilgili iddialar üzerine başladığı belirtildi.

Dosyada, söz konusu aracın yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google" gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ancak bu ifadeler kullanılmadığı halde, kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği ve bunun Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok ürünü kapsadığı öne sürüldü.

Google, uzun sürebilecek hukuki sürecin yol açacağı belirsizlik, risk ve maliyeti önlemek amacıyla 68 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

Uzlaşmanın geçerli sayılması için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple da 3 Ocak'ta, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

