Balıkesir'de PVC üretimi yapan işletmede çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde PVC kapı ve pencere üretimi yapan işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gönen Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan PVC üretimi yapılan işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında işletmede maddi hasar oluştu.