Haberler

Balıkesir'de PVC üretimi yapan işletmede çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de PVC üretimi yapan işletmede çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki PVC kapı ve pencere üretimi yapan işletmede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, ancak maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde PVC kapı ve pencere üretimi yapan işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gönen Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan PVC üretimi yapılan işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında işletmede maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş

25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart aranıyor

Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart var
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesi olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.