Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Skandal iddia: Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden konaklama ücreti istenmiş

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında skandal iddia

Göller Yöresi'nde Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Başladı

Göller Yöresi'nde Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Göller Yöresi'ndeki 16 sulak alanda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştiriliyor. Bu yıl Eğirdir Gölü'nde bazı ördek türlerinde yoğunluk gözlemlenirken, Burdur Gölü'ndeki kuş popülasyonunun azaldığı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Göller Yöresi'ndeki 16 sulak alanda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu "Batı Palearktik" olarak adlandırılan bölgede her yıl 15 Ocak-15 Şubat döneminde su kuşu sayımı ve kuş türü belirleme çalışmaları yürütülüyor. Türkiye'deki su kuşlarının neredeyse üçte birinin yaşadığı Antalya, Burdur ve Isparta'yı da içine alan Göller Yöresi'nde sayımlar 16 sulak alanda yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Burdur'daki sayımları gözlemleyen gazetecilere, "2025 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımı" çalışmasına 18 Ocak'ta başladıklarını söyledi.

Isparta'daki Eğirdir ve Kovada, Burdur'daki Yapraklı Barajı, Yazır, Yarışlı ve Gölhisar göllerinde sayımları tamamladıklarını bildiren Yılmaz, çalışmaya Burdur ve Salda göllerinde devam ettiklerini kaydetti.

Yılmaz, sayımların Milli Parkların teknik personeli, üniversiteler ve deneyimli gönüllü kuş gözlemcileri tarafından yapıldığını ifade ederek, "Amacımız, sulak alanların ve su kuşu popülasyonlarının değişimlerini takip etmek, gözlemlemek, kuşların popülasyonu hakkında bilgi edinmek, bu veriler ışığında değişen alanlarda ne gibi önlemler alınacağını belirlemek. Aynı zamanda bu verilerle IUCN (Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından kuşların koruma statüleri değerlendiriliyor." diye konuştu.

Geçen yıl da aynı 16 sulak alanda sayım yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, "58 farklı türde 350 bin civarında su kuşu sayımı yapmıştık. Bu yıl Eğirdir Gölü'nde elmabaş patka ve sakarmeke gibi bazı ördek türlerinde yoğunluk gördük. Sayımlar hafta sonuna kadar devam edecek." dedi.

" Burdur Gölü, eskisi kadar kuş popülasyonu barındırmıyor"

Sayımlara katılan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle ise 2000'li yılların başında yaptıkları çalışmada Burdur Gölü'nde 100 binin üzerinde su kuşu olduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak, "Şu anda bu sayı Burdur Gölü'nde 10 bini bile bulmuyor." ifadesini kullandı.

Etrafta görülen canlıların çeşitliliğinin ekosistemin durumunun göstergesi olduğuna dikkati çeken Gülle, "Demek ki Burdur Gölü'nde olumsuz, ters giden bir şeyler var. Bunu önce kuşlar hissediyor. Eskisi kadar kuş popülasyonu barındırmıyor Burdur Gölü. Şu anda giderek küçülen, kıyıları her yıl değişen göl ekosistemiyle karşı karşıyayız. Bunun sonucunda da başta kuş popülasyonu olmak üzere önemli değişimleri görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
img

Trump savaşta ilk hamleyi yaptı
img

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
img

Koyduğu isme ateş püskürdüler!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.