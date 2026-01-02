Gölbaşı'nda hokey sahası yapım çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, hokey sahası yapım çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Türkiye Hokey Federasyonu işbirliğiyle yapımı süren 4 bin 80 seyirci kapasitesine sahip olacak tesiste sona yaklaşıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Gölbaşı İlçe Müdürü Özden Şimşek, çalışmaların sürdüğü tesiste incelemelerde bulundu.

Rüstemoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere, hizmete girecek tesisin Avrupa standartlarında olacağını belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Rüstemoğlu, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır da hizmete girecek tesis sayesinde Gölbaşı'nda kulüp ve milli takım seviyesinde sporcular yetişeceğini kaydetti.