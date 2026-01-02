Haberler

Gölbaşı'nda hokey sahası yapım çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Türkiye Hokey Federasyonu işbirliğiyle inşa edilen 4 bin 80 seyirci kapasiteli hokey sahasının yapım çalışmaları devam ediyor. Hazır olduktan sonra Avrupa standartlarında hizmet verecek tesis, bölgede sporcuların yetişmesine katkıda bulunacak.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, hokey sahası yapım çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Türkiye Hokey Federasyonu işbirliğiyle yapımı süren 4 bin 80 seyirci kapasitesine sahip olacak tesiste sona yaklaşıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Gölbaşı İlçe Müdürü Özden Şimşek, çalışmaların sürdüğü tesiste incelemelerde bulundu.

Rüstemoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere, hizmete girecek tesisin Avrupa standartlarında olacağını belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Rüstemoğlu, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır da hizmete girecek tesis sayesinde Gölbaşı'nda kulüp ve milli takım seviyesinde sporcular yetişeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

