Gölbaşı'nda çok amaçlı spor atölyesi açıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki İnönü Ortaokulu bünyesinde oluşturulan çok amaçlı spor atölyesi törenle açıldı.

Öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunması amacıyla hayata geçirilen atölyede masa tenisi, bilardo, langırt, satranç ve bilek güreşi alanları yer alıyor. Ders dışı zamanların verimli değerlendirilmesi hedeflenen spor alanının, öğrencilerin takım ruhu ve sosyal etkileşim becerilerini güçlendirmesi amaçlanıyor.

Çok amaçlı spor atölyesinin açılışına Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceyan, Gölbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özden Şimşek, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Cihat Ceylan ile okul müdürleri katıldı.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu programda, açılışın ardından protokol üyeleri atölyeyi gezdi.