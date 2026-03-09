Haberler

Bakan Yumaklı: Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde Bin Metre Boru Döşeme İmalatı Tamamlandı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 110 milyon TL maliyetli Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde bin metre boru döşeme imalatının tamamlandığını açıkladı. Proje tamamlandığında 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 110 milyon TL maliyetli Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde bin metre boru döşeme imalatının tamamlandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından  "2 milyar 110 milyon TL maliyetli Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde toplam bin  metre boru döşeme imalatı tamamlandı. Proje tamamlandığında; 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak, 2 bin 820 vatandaşımıza istihdam sağlanacak, ülke ekonomisine yıllık 522 milyon lira katkı sunulacak. Bölgemize ve Konya'mıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

