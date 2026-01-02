Gökmen Özdenak Son Yolculuğuna Uğurlandı... Fatih Terim: "Demek Ki Veda Ediyormuş Bize..."

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski oyuncularından, spor yazarı, yorumcu Gökmen Özdenak Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınan namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Fatih Terim "Bir hafta önce beni aradı. Gece saat 23.30-00.00'dı. 'Ailen nasıl, çocuklar nasıl, sen nasılsın?' İyiyim abi. Her şey iyi yaramaz bir şey yok dedim. 'Bir şey mi var' dedim. 'Yok' dedi 'seni özledim, görüşelim' dedi. 'Peki' dedim. Demek ki veda ediyormuş bize" diye konuştu.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski oyuncularından, spor yazarı, yorumcu Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Özdenak için bugün ilk tören Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Galatasaray yöneticilerinin katıldığı törenin ardından cenaze Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiine getirildi. Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iş insanı Abdurrahim Albayrak, eski Galatasaray futbolcusu Arda Turan, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tiyatrocu Behsat Uygur, ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazı öncesi konuşan Fatih Terim, Gökmen Özdenak'ın oyuncu olduğu günleri anlattı "Ben Galatasaray'a geldiğimde Gökmen abi, aramızda söylediğimiz lakabıyla Göki Galatasaray'daydı zaten. Ondan sonra da aşağı yukarı 50 seneyi son güne kadar dost olarak, arkadaş olarak yaşadık. Ama daha önce takım arkadaşı olarak tatlı anıları, acı günleri her şeyi beraber yaşadık. Ben hastaneye kaldırıldığı gün gittiğimde zaten doktor hanımefendi pek tepki vermediğini söylemişti. Son bir iki günü de çok ümitli geçirmedim açıkçası. Kendisi tabii çok neşeli şen ve herkese çok iyi olan bir insandı. Takımımızın da adeta neşesiydi. Her zaman pozitif haliyle onu düşünebilirdiniz" dedi. Terim son görüşmesini de şöyle anlattı:

Terim: Demek ki veda ediyormuş bize

"Bir hafta önce beni aradı. Gece saat 23.30-00.00'dı. 'Ailen nasıl, çocuklar nasıl, sen nasılsın?' 'İyiyim abi. Her şey iyi, yaramaz bir şey yok' dedim. 'Bir şey mi var' dedim. 'Yok' dedi 'Seni özledim, görüşelim' dedi. 'Peki' dedim. Demek ki veda ediyormuş bize. Tabii o kadar yoğun bir beraberliğimiz vardı ki eskiden top oynayanlar bunu iyi bilir. Kamplarda çok fazla olduğu için hem milli takımda hem Galatasaray'da neredeyse antrenmanlar, maçlar. Ailenizden daha fazla görürdünüz. Gökmen'i de Gökmen Özdenak'ı da, Gökmen abiyi de en çok görenlerden biriyim tabii. Çok da büyük hatıralarımız var. Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin iyi bir insandı. Büyük kulüpler sembolleriyle böyle ünlü tarihe geçmiş oyuncularla ayakta dururlar. Bugün de Galatasaray'ın yaptığı çok önemli bir şeydi. Yarın da onlar unutmayacaklarına inanıyorum zaten hatırlayacaklarına. Ama en acısı, bu kadar zaman her yerde beraber olduğumuz bir insanın cenazesine geldiğinizde aklınızda kalan sadece sonunda iki tane tarih oluyor. Biri doğum tarihi, biri ölüm tarihi. O yüzden çok üzgünüm. Yani çok değerli, çok. ya onun söylediği kötü şeyler de batmazdı insana. Öyle bir karakteri vardı. Herkes tarafından sevilen, hepimiz tarafından. En kötü zamanımızda bile bizi neşelendiren bir insandı. Dediğim gibi Allah rahmet eylesin. Yasin'le de görüşme imkanı bulduk. Bütün ailesine, eşine, kızına baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

"Çocuklarına Gökmen adını veren futbolseverler var ise..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek şunları söyledi:

"Galatasaray'ımızın ve Türk milli takımımızın çok büyük değeri Özdenak ailesinin değerli büyüğü. Bir döneme damgasını vurmuş olan Gökmen Özdenak'ın bugün cenaze törenini yapacağız. Tabii ani oldu, çok zamansız oldu. Bu yıla böyle girmek çok üzüntü verici. Ama bugün Türkiye'de çok sayıda Galatasaray taraftarı var ise 1970'li yıllarda, 60'ın ve 70'in başında çocuklarına Gökmen adını veren futbolseverler var ise bunda hem Yasin'in hem Gökmen'in o dönem ortaya koyduğu büyük başarının etkisi var. Brain Birch'in teknik direktörlüğünde üç yıl üst üste başarıyla kazanılan şampiyonluklarda attığı gollerle, oynadığı futbolla ve saha içinde saha dışında gösterdiği performansla bir dönemin damga vurmuş bir futbolcusunu uğurluyoruz. Çok üzgünüm Galatasaray Spor Kulübümüzün başı sağ olsun, tüm futbolseverlerin başı sağ olsun, Özdenak ailesinin başı sağ olsun. Türk futbolunun başı sağ olsun"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden iş insanı Abdurrahim Albayrak şunları söyledi:

"Gökmen, Yasin çocukluğumuzun kaptanlarımız. Ben oğlumun da ismini Yasin koymuştum. Zaman zaman bana gelirdi. Galatasaray'ı konuşurduk dertleşirdik. Çok değer verdiğim, çok kıymet verdiğim, yorumlarını da tamamen katıldığım bir kaptanımızdı. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ailesine geriye kalanlardan sabır diliyorum"