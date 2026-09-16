Gökçeada'da 3 ayda 5 ton atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaz sezonu başından bu yana yürütülen çalışmalarda 5 ton bitkisel atık yağ toplandı.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, toplanan atık yağların biyodizel üretiminde değerlendirilerek ekonomiye kazandırıldığını bildirdi.

Atık yağların doğaya karışmasının önüne geçtiklerini belirten Atalay, "1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz suyu kirletebiliyor. Lavaboya dökülen yağlar alt yapıya ve arıtma tesislerine zarar verirken toprağa ve suya karıştığında canlı yaşamını tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Atalay, bitkisel atık yağların ayrı kaplarda biriktirilerek lisanslı toplama araçlarına veya belirlenen noktalara teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Çevre koruma çalışmalarına destek veren ilçe sakinlerine ve esnafa teşekkür eden Atalay, Gökçeada'nın doğasını korumak için geri dönüşüm projelerinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA