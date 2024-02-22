Gökçeada Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonucunda toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yeni sözleşme kapsamında en düşük işçi aylığı 29 bin lira olacak.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, protokol imza töreninde, yeni sözleşmenin tüm personele hayırlı olması dileğinde bulundu.
İpek, 2024-2027 yıllarını kapsayan sözleşmede en düşük işçi aylığının 29 bin lira olacağını bildirdi.
Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ise sözleşmenin imzalanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Belediye yöneticileri, sendika temsilcileri ve çalışanların katıldığı törenin ardından kutlama yapıldı.