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Gökçeada Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonucunda toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yeni sözleşme kapsamında en düşük işçi aylığı 29 bin lira olacak.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, protokol imza töreninde, yeni sözleşmenin tüm personele hayırlı olması dileğinde bulundu.

İpek, 2024-2027 yıllarını kapsayan sözleşmede en düşük işçi aylığının 29 bin lira olacağını bildirdi.

Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ise sözleşmenin imzalanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Belediye yöneticileri, sendika temsilcileri ve çalışanların katıldığı törenin ardından kutlama yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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