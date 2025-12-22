BM, yaklaşık 168 milyon göçmenin temel hizmetlerde çalışarak ekonomiye katkıda bulunduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dünya genelinde yaklaşık 168 milyon göçmenin temel hizmetlerde çalışarak her gün ekonomiye katkıda bulunduğunu bildirdi.

IOM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulunuldu.

Düzensiz göçmenlerin genellikle ihtiyaç sahibi insanlar olarak tasvir edildiği aktarılan paylaşımda, "Ancak gerçek farklı. Dünya genelinde yaklaşık 168 milyon göçmen, temel hizmetlerde çalışarak her gün (ekonomiye) katkıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kamuoyu tartışmalarının gerçeklere dayanmasının anlayış ve dengeye katkı sunacağı belirtildi.