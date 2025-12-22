Haberler

BM, yaklaşık 168 milyon göçmenin temel hizmetlerde çalışarak ekonomiye katkıda bulunduğunu bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, dünya genelinde 168 milyon göçmenin temel hizmetlerde çalışarak ekonomiye önemli katkılar sunduğunu açıkladı. Düzensiz göçmenlerin genellikle olumsuz bir biçimde tasvir edildiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dünya genelinde yaklaşık 168 milyon göçmenin temel hizmetlerde çalışarak her gün ekonomiye katkıda bulunduğunu bildirdi.

IOM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulunuldu.

Düzensiz göçmenlerin genellikle ihtiyaç sahibi insanlar olarak tasvir edildiği aktarılan paylaşımda, "Ancak gerçek farklı. Dünya genelinde yaklaşık 168 milyon göçmen, temel hizmetlerde çalışarak her gün (ekonomiye) katkıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kamuoyu tartışmalarının gerçeklere dayanmasının anlayış ve dengeye katkı sunacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
title