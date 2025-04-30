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Go-Kart Kazasında Yaralanan İş İnsanı Ömer Tolon Hayatını Kaybetti

Go-Kart Kazasında Yaralanan İş İnsanı Ömer Tolon Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçirdiği go-kart kazasında ağır yaralanan Ömer Tolon, 74 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Cenazesi 2 Mayıs'ta düzenlenecek.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan iş insanı Ömer Tolon, tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 15 Şubat'ta Aydın'ın Nazilli ilçesindeki go-kart pistinde meydana geldi. Tolon Global Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tolon, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralandı. Tolon, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolon, buradaki müdahale sonrası ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi gören Tolon, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ömer Tolon'un cenazesinin 2 Mayıs'ta İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii'nde, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Tolon'un vefatı, ailesi ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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