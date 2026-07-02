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Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'tan kısa kısa
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Genel Maden İşçileri Sendikası Merkez Servisleri Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna seçilen Ümit Demir ve ekibi mazbatalarını alarak göreve başladı. Muhtarlar da Demir'i ziyaret ederek başarı diledi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Merkez Servisleri Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna seçilenler mazbatalarını aldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, genel kurulda şube başkanlığına Ümit Demir, şube sekreterliğine Cengiz Saraç, şube mali sekreterliğine Yasin Uzunoğlu ve şube teşkilatlandırma sekreterliğine Serkan Keskin seçildi.

Yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Eren Şahin'den alarak göreve başladı.

Muhtarlardan Demir'e ziyaret

Karaelmas Mahallesi Muhtarı İsmail Özsoy ile Birlik Mahallesi Muhtarı Metin Çapar, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'i ziyaret etti.

Muhtarlar, şube taban delege seçimlerini kazanan Demir'i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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