Avrupa Parlamentosunun Rum milletvekili Panayotu'dan "İsrail, GKRY'yi satın alıyor" uyarısı

GKRY'li milletvekili Fidias Panayotu, İsraillilerin son yıllarda önemli yatırımlar yaptığını ve bu durumun ülkenin ekonomisini İsrail'e bağımlı hale getirebileceğini vurguladı. Ayrıca, yabancı yatırımların kontrolsüz şekilde ilerlemesinin sorunlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Avrupa Parlamentosu (AP) bağımsız milletvekili Fidias Panayotu, son yıllarda İsraillilerin GKRY'de önemli ölçüde yatırım yaptığına dikkati çekerek, "İsrail GKRY'yi satın alıyor. Neredeyse ekonomimiz iyi gitsin diye İsrail yatırımlarına bağımlı olacak." diye konuştu.

Panayotu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda, GKRY'de son yıllarda gayrimenkul ve arazi geliştirme sektörlerinde yabancı yatırımların önemli ölçüde arttığını, İsraillilerin en önde gelen müşterilerden olduğunu belirtti.

İsrail'in artan yatırımlarının GKRY'nin "sosyal ve ekonomik yapısını değiştirme" riski taşıdığına dikkati çeken Panayotu, "İsrail GKRY'yi satın alıyor. Neredeyse ekonomimiz iyi gitsin diye İsrail yatırımlarına bağımlı olacak." dedi.

Panayotu, yabancıların yoğun gayrimenkul alımlarının "belirli bölgelerde kapalı ikamet alanları" oluşturduğunu kaydetti.

Rusya, Ukrayna, Çin, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden yapılan yatırımlara da değinen Panayotu, yabancıların ülkede mal sahibi olmasının "kontrolsüz ve hukuksuz" şekilde ilerlemesinin sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Panayotu, İsrailli şirketlerin çoğunlukla "kendilerini Kıbrıslı şirket gibi gösterdiğini" belirterek, GKRY hükümetinin İsrailli yatırımcılara kontrolsüz şekilde istedikleri gibi inşa izni vermesi halinde bu yatırımların artacağını söyledi.

Hemen Demokrasi Partisinin meclise girmesi halinde "daha işlevsel kontroller içeren" yasa önerileri sunacağını ifade eden Panayotu, "Ekonomimizin bu kadar çok yabancı yatırıma bağlı kalmadan güçlenmesi için öneriler vereceğiz ki sonunda yabancı çıkar odakları bizi kontrol etmesin." diye konuştu.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karşıtı söylemleriyle de bilinen YouTuber Fidias Panayotu, 2024'ten bu yana AP'de bağımsız milletvekili olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
