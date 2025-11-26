Haberler

Girişimcilik Eğitim TIR'ı Karadeniz'e Yol Çıkıyor

Girişimcilik Eğitim TIR'ı Karadeniz'e Yol Çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Yükselen Kadınlar Programı' kapsamında kadınlara girişimcilik eğitimi verecek olan TIR'ın Ankara'dan Karadeniz'e yola çıktığını duyurdu. Eğitim programları; markalaşma, pazarlama ve e-ticaret gibi konularda gerçekleştirilecek.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Girişimcilik Eğitim TIR'ı bugün Ankara'dan Karadeniz'e doğru yola çıkıyor ve 9 ilimizde eğitim programları düzenleyecek. Kadınlara ilham veren rol modellerle buluşacak. Özellikle markalaşma, pazarlama gibi farklı alanlarda eğitim verilecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası (Halkbank) iş birliğinde gerçekleştirilen 'Yükselen Kadınlar Programı' kapsamında; kadınların girişimcilik yolculuklarında cesaret kazanmaları, bilgi ve beceri ile destek mekanizmalarına erişmeleri amacıyla hayata geçirilen 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim TIR'ı hizmete sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Bakanlık bahçesinde düzenlenen törenle eğitim TIR'ını tanıttı.

'KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ, BİZLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSUR'

Bakan Göktaş, ekim ayında Halkbank'la birlikte başlatılan 'Yükselen Kadınlar, Kendi İşim Benim İzim' programının önemli bir ayağı olan TIR'ı, Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye hazırlandıklarını belirterek, "Eğitim TIR'ı bugün Ankara'dan yola çıkıyor. Karadeniz'e doğru yola çıkıyor ve 8 ilimizde programlar, eğitim programları düzenleyecek. Kadınlara ilham veren rol modellerle buluşacak. Özellikle markalaşma, pazarlama eğitimleri farklı alanlarda verilecek. Girişimcilik, e-ticaret gibi programlarda eğitimlerin kolayca ve hızlıca sağlanmasını, bütün Türkiye'deki kadınların bu imkanlardan faydalanmasını önemsiyoruz. Kadınları yeni işlerini kurma yolculuğunda desteklemek, bizler için büyük mutluluk verici. Türkiye'nin dört bir yanında girişimci kadınlara ulaşacağız ve onların da hayallerini gerçekleştirmesine destek olacağız. Girişimcilik kalkınmanın vazgeçilmez bir türü. Kadın girişimcilik iyileşmenin, ilerlemenin, büyümenin en güçlü dinamiklerinden biridir. Kadınların iş hayatındaki varlığı aslında Türkiye'nin de gücü. Yenilikçi fikirleri ve kalıcı çözüm üretmeleriyle de kadın girişimciliği, bizler için vazgeçilmez bir unsur. Bizler de her zaman kadınlara iş hayatında, özellikle ekonomik kalkınmada hayallerinin gerçekleşmesine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'1,2 MİLYON KADINA FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ VERDİK'

Göktaş, kadın girişimciliğini güçlendirmek için tüm paydaşlarla güçlü bir iş birliği başlattıklarına dikkat çekerek, "Kadın girişimciliğiyle kadınların kooperatiflerini de desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 1319 kadın kooperatifin kurulmasına destek olduk. Finansal okuryazarlık eğitimiyle bugüne kadar Türkiye genelinde 1,2 milyon kadına finansal okuryazarlık eğitimleri verdik. Hepsi Burada ile e-ticarete adım atan ve adım atmak isteyen 8 bin kadına eğitimler sunduk. Yeni dönemde de yüz yüze e-ticaret eğitimlerini yaygınlaştıracağız. Kadınların yeni pazarlara ulaşmalarına ve kalkınmanın güçlü aktörleri haline gelmelerini oldukça önemsiyoruz" dedi.

Törenin ardından TIR, Karadeniz Bölgesi'ne uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı

Ferencvaros maçının 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.