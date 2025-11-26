Girişimcilik Eğitim TIR'ı Karadeniz'e Yol Çıkıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Girişimcilik Eğitim TIR'ı bugün Ankara'dan Karadeniz'e doğru yola çıkıyor ve 9 ilimizde eğitim programları düzenleyecek. Kadınlara ilham veren rol modellerle buluşacak. Özellikle markalaşma, pazarlama gibi farklı alanlarda eğitim verilecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası (Halkbank) iş birliğinde gerçekleştirilen 'Yükselen Kadınlar Programı' kapsamında; kadınların girişimcilik yolculuklarında cesaret kazanmaları, bilgi ve beceri ile destek mekanizmalarına erişmeleri amacıyla hayata geçirilen 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim TIR'ı hizmete sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Bakanlık bahçesinde düzenlenen törenle eğitim TIR'ını tanıttı.

'KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ, BİZLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSUR'

Bakan Göktaş, ekim ayında Halkbank'la birlikte başlatılan 'Yükselen Kadınlar, Kendi İşim Benim İzim' programının önemli bir ayağı olan TIR'ı, Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye hazırlandıklarını belirterek, "Eğitim TIR'ı bugün Ankara'dan yola çıkıyor. Karadeniz'e doğru yola çıkıyor ve 8 ilimizde programlar, eğitim programları düzenleyecek. Kadınlara ilham veren rol modellerle buluşacak. Özellikle markalaşma, pazarlama eğitimleri farklı alanlarda verilecek. Girişimcilik, e-ticaret gibi programlarda eğitimlerin kolayca ve hızlıca sağlanmasını, bütün Türkiye'deki kadınların bu imkanlardan faydalanmasını önemsiyoruz. Kadınları yeni işlerini kurma yolculuğunda desteklemek, bizler için büyük mutluluk verici. Türkiye'nin dört bir yanında girişimci kadınlara ulaşacağız ve onların da hayallerini gerçekleştirmesine destek olacağız. Girişimcilik kalkınmanın vazgeçilmez bir türü. Kadın girişimcilik iyileşmenin, ilerlemenin, büyümenin en güçlü dinamiklerinden biridir. Kadınların iş hayatındaki varlığı aslında Türkiye'nin de gücü. Yenilikçi fikirleri ve kalıcı çözüm üretmeleriyle de kadın girişimciliği, bizler için vazgeçilmez bir unsur. Bizler de her zaman kadınlara iş hayatında, özellikle ekonomik kalkınmada hayallerinin gerçekleşmesine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'1,2 MİLYON KADINA FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ VERDİK'

Göktaş, kadın girişimciliğini güçlendirmek için tüm paydaşlarla güçlü bir iş birliği başlattıklarına dikkat çekerek, "Kadın girişimciliğiyle kadınların kooperatiflerini de desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 1319 kadın kooperatifin kurulmasına destek olduk. Finansal okuryazarlık eğitimiyle bugüne kadar Türkiye genelinde 1,2 milyon kadına finansal okuryazarlık eğitimleri verdik. Hepsi Burada ile e-ticarete adım atan ve adım atmak isteyen 8 bin kadına eğitimler sunduk. Yeni dönemde de yüz yüze e-ticaret eğitimlerini yaygınlaştıracağız. Kadınların yeni pazarlara ulaşmalarına ve kalkınmanın güçlü aktörleri haline gelmelerini oldukça önemsiyoruz" dedi.

Törenin ardından TIR, Karadeniz Bölgesi'ne uğurlandı.