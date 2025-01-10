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Giresun Valisi Serdengeçti, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Giresun Valisi Serdengeçti, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde fotoğrafları inceledi ve tercihlerde bulundu. Serdengeçti, AA'nın doğru haberciliğini vurgulayarak, kurumun dünya haberciliğindeki önemine dikkat çekti.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Serdengeçti, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" adlı fotoğrafını tercih eden Serdengeçti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Hussain Ali'nin "Çamur deryası" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gündoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçen Serdengeçti, "Spor" kategorisinde ise tercihini İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" başlıklı karesinden yana kullandı.

Vali Serdengeçti, AA'nın hem Türkiye'de hem de dünyada insanlara doğru haberciliği gösterdiğini belirterek, kendisinin de AA'dan ülke ve dünya gündemini takip ettiğini söyledi.

Serdengeçti, bu anlamda Türkiye'nin gururu ve bir markası haline gelen AA'nın dünya haberciliği açısından da muazzam bir kurum olduğunu ifade etti.

Yılın kareleri oylamasının birbirinden iyi fotoğraflar içerdiğini dile getiren Serdengeçti, "Aslında bir ayrım yapamadık, her biri son derece önemli kareler. Bu noktada spesifik olarak hepsi ayrı bir güzellik oluştururken içerisinden kendimce öne çıkardıklarım, seçtiklerim oldu." dedi.

Serdengeçti, kategorilendirmenin de son derece doğru olduğuna dikkati çekerek, "Spor, günlük hayat, doğal yaşam ve çevre, ayrıca 2024'ün sonu itibarıyla da Suriye'de gerçekleşen, Suriye'nin barışa ulaşması, insanların mezalimden kurtulmasıyla ilgili gerçekleşen büyük olay Esed'in devrilmesinin de kategoriye ilave edilmesi hem Anadolu Ajansı hem de dünya haberciliği açısından son derece önemli." diye konuştu.

AA personelini tebrik eden Serdengeçti, AA'nın aynı gayret ve sorumluluk bilinciyle haberciliğe devam etmesini diledi.

Vali Serdengeçti, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e de ülkeye basın yoluyla yaptığı katkılar için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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