Giresun'un Güce İlçesinde Kivi Hasadı Başladı

Giresun'un Güce ilçesinde kivi hasadına başlandı.

Güce Ziraat Odası Başkanı Salim İslam, gazetecilere yaptığı açıklamada, kivinin zamanında hasat edilmesinin önemini vurguladı.

Don nedeniyle rekoltenin geçen yıllara oranla düşük olduğunu belirten İslam, üreticilere bereketli kazançlar diledi.

Bahçesindeki kivileri hasat eden Hilmi Mert ise fındığa ek gelir olarak kivi yetiştirdiğini ifade ederek, 1 dönüm arazide yaklaşık 1,5 ton kivi hasadı yapabildiklerini kaydetti.