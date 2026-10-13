Giresun Ticaret Borsası'nda Hamza Bölük yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hamza Bölük'ün yeniden seçildiği bildirildi.

Borsadan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim tarihinde yapılan olağan genel kurulunun ardından borsa meclisinde görev dağılımının gerçekleştirildiği belirttildi.

Açıklamada, yapılan yönetim kurulu başkanlığına mevcut başkan Hamza Bölük'ün yeniden getirildiği aktarıldı.

Hamza Bölük'ün değerlendirmesine de yer verilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"100 yıllık köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve mensuplarından aldığı değerlerle geleceğe yürüyen borsamızın temel yönetim anlayışının merkezinde, her zaman üyelerimizin hak ve menfaatlerini gözetmek yer almıştır. Bu anlayış, bundan sonraki dönemde de temel çalışma prensibimiz olmaya devam edecektir. Yeni dönemde; şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, ortak akıl ve istişare ilkeleri doğrultusunda hareket ederek, üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını önceliklendiren bir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Borsamızın ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları, siz değerli üyelerimizin görüş ve önerilerini dikkate alarak, ortak akıl ve iş birliği içerisinde hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA