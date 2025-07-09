Giresun Doğankent'te Gıda İşletmelerine Denetim
Giresun'un Doğankent ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından market ve fırın gibi gıda satışı yapan işletmelere hijyen koşulları ve ürün denetimi yapıldı.
Giresun'un Doğankent ilçesinde gıda işletmelerinde denetim yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince market ve fırın gibi gıda satışı gerçekleştirilen işletmeler denetlendi.
İşletmelerin hijyen koşullarını denetleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketlerini de kontrol etti.
Kaynak: AA / Seyit Güvendi - Güncel