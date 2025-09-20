Haberler

Giresun'da Tefecilik Operasyonunda 5 Tutuklama

Giresun'un Espiye ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Giresun'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Espiye ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonda 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 13 şüpheliden 5'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü için adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
