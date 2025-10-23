Giresun'da PTT'nin 185. Yıl Dönümü Kutlandı

Giresun'da, Ptt'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 185. müşteriye pul kataloğu hediye edildi.

Ptt'nin kuruluş yıl dönümünde, Giresun Müdürlüğünde işlem yapan 185. müşteri Arzu Topuz oldu.

Giresun PTT Başmüdürü Şenel Yücel, Topuz'a PTT Pul Portföyü hediye etti.

Yücel, yaptığı açıklamada, teşkilatın 185 yıllık onurlu yolculuğuna emek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Topuz ise hediye için hem mutlu olduğunu hem de şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

PTT'nin, Türkiye'nin güvenilir ve köklü bir kuruluşu olduğunu belirten Topuz, uzun yıllardır PTT'de işlem yaptığını, hizmetlerden de memnun olduğunu söyledi.