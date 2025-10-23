Haberler

Giresun'da PTT'nin 185. Yıl Dönümü Kutlandı

Giresun'da PTT'nin 185. Yıl Dönümü Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PTT'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Giresun'da 185. müşteriye özel pul kataloğu hediye edildi. Arzu Topuz, hediye ile mutlu ve şaşkın olduğunu ifade etti.

Giresun'da, Ptt'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 185. müşteriye pul kataloğu hediye edildi.

Ptt'nin kuruluş yıl dönümünde, Giresun Müdürlüğünde işlem yapan 185. müşteri Arzu Topuz oldu.

Giresun PTT Başmüdürü Şenel Yücel, Topuz'a PTT Pul Portföyü hediye etti.

Yücel, yaptığı açıklamada, teşkilatın 185 yıllık onurlu yolculuğuna emek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Topuz ise hediye için hem mutlu olduğunu hem de şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

PTT'nin, Türkiye'nin güvenilir ve köklü bir kuruluşu olduğunu belirten Topuz, uzun yıllardır PTT'de işlem yaptığını, hizmetlerden de memnun olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.