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Muhtar, köy halkını alternatif üretime teşvik ediyor

Muhtar, köy halkını alternatif üretime teşvik ediyor
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Giresun'da Sultaniye köyü muhtarı Muhammet Çakır, fındığın yanı sıra safran, salep ve beyaz zambak yetiştirerek alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına öncülük ediyor. Çakır, verimli ve ekonomik bulduğu bu bitkileri çiftçilere tavsiye edeceğini belirtti.

Giresun'da Sultaniye köyü muhtarı Muhammet Çakır, fındığın yanı sıra arazisinde safran, salep ve beyaz zambak yetiştirerek, alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına öncülük ediyor.

Üretimini çeşitlendirmek amacıyla arazisinde alternatif bitkilere yönelen Çakır, elde ettiği verimle hem köy ekonomisine katkı sağlamayı hem de üreticileri farklı ürünler yetiştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde birim alandan yüksek verim alınabilecek bitkileri tercih ettiğini söyledi.

Verimli ve ekonomik olduğunu gördüğü ürünleri çiftçilere de tavsiye edeceğini belirten Çakır, yetiştiricilik ve pazarlama konusunda vatandaşlarla bilgi paylaşımında bulunacağını ifade etti.

Çakır, şu ana kadar başarılı sonuçlar aldığını aktararak, "Salepte şunu gördük, her yıl sökülüp dikildiği için işçilik maliyeti var. Safran ise bölgemizde yetişti ama ben kemirgen hayvanlar nedeniyle yüzde 30 zayiat verdim." diye konuştu.

Beyaz zambağın ise bölgeye iyi uyum sağladığını anlatan Çakır, bitkinin soğanının yurt dışına ihraç edildiğini ve alım garantisi bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
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