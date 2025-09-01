Giresun'da İşletme Sahibi Tutuklandı
Samsunspor taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında çıkan kavga sonucunda tabancayla vurulan Ümit Çapkın hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan işletme sahibi, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
Giresun'da Samsunspor taraftarları ile bir iş yeri çalışanları arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Ümit Çapkın (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda kardeşi Resul Çapkın da yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan iş yeri sahibi Emrah Tok, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel