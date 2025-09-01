Giresun'da İşletme Sahibi Tutuklandı

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Giresun'da Samsunspor taraftarları ile bir iş yeri çalışanları arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Ümit Çapkın (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda kardeşi Resul Çapkın da yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan iş yeri sahibi Emrah Tok, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı.