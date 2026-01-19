Haberler

Giresun'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

Giresun'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, duyguları istismar eden dört dilenci yakalandı ve üzerlerinden 3 bin lira para ele geçirildi. Yasal incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Giresun'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin kent genelinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim yaptıkları belirtildi.

Çalışma kapsamında dört dilencinin yakalandığı ve üzerlerinde yapılan aramada 3 bin lira ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, dilenciler hakkında yasal inceleme yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
