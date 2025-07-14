Giresun'da Bisiklet Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Giresun'da Bisiklet Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Giresun'un Dereli ilçesindeki Kulakkaya yaylasında düzenlenen bisiklet etkinliği, çevre illerden katılan bisikletçilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, etkinliğin turizm ve yayla tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya yaylasında bisiklet etkinliği yapıldı.

Dereli Kaymakamlığı ve Yavuzkemal Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe, Giresun, Sinop, Rize ve Ordu'dan bisikletçiler katıldı.

Yayla merkezinden başlayan etkinlikle çeşitli yarışmalar da gerçekleştirildi.

Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmde ivme kazanan yörede bir yandan da çeşitli sportif etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Katılımdan memnun kaldıklarını ifade eden Önal, "Bu tür programlar yaylamızın bilinirliğini ve tanınırlığının artmasına büyük katkı sağlıyor. Katılımcılar ile etkinliği düzenleyen Dereli Kaymakamlığı'na teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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