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Giresun'da Ahilik Haftası Etkinlikleri

Giresun'da Ahilik Haftası Etkinlikleri
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Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Yanık'ı ziyaret etti. Gülbe, ahiliğin değerlerini vurguladı.

Giresun'da Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Yanık'ı ziyaret etti.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Yanık'la bir araya gelen Gülbe, daha sonra ilçe esnafına da ziyaret gerçekleştirdi.

Gülbe, ahiliğin birlik ve beraberlik, kardeşlik, cömertlik, vefa, hoşgörü, sevgi ve saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olduğu belirtti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

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