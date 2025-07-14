Giresun'da 15 Temmuz İçin Bisiklet Etkinliği Düzenlendi
Giresun'un Piraziz ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, ilçe merkezinde pedal çevirerek birlik ve direnci kutladı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenlendi.
Piraziz Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, ilçe merkezinde pedal çevirdi.
Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, programın ardından yaptığı açıklamada, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ayyıldız, etkinlikte 15 Temmuz ruhunu, milletin birlik ve direncini hep birlikte yaşamayı amaçladıklarını aktardı.
Kaynak: AA / Muzaffer Şahin - Güncel