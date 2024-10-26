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Giresun Alucra'da Orman Ürünleri Taşıyan Araçlar Denetlendi

Giresun Alucra'da Orman Ürünleri Taşıyan Araçlar Denetlendi
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Orman Genel Müdürlüğü tarafından Giresun'un Alucra ilçesinde orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan denetimlerde 10 araç kontrol edildi.

Giresun'un Alucra ilçesinde orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Orman Genel Müdürlüğünce 81 ilde eş zamanlı denetimler kapsamında, Kurtbeli Orman İşletme Şefliği ekiplerince 4 noktada uygulama yapıldı.

Orman muhafaza memurları, orman emvali taşıyan 10 aracı kontrol etti.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel

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