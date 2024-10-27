Giresun Alucra'da İş Yerinde Yangın Çıktı
Giresun'un Alucra ilçesindeki ikinci el eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'un Alucra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Mesudiye Mahallesi'nde bulunan İ.Y.'ye ait ikinci el eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın Alucra Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.