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Giovanni Guidetti'nin 'Yarının Sultanları' Projesi Iğdır'da Hayata Geçirildi

Giovanni Guidetti'nin 'Yarının Sultanları' Projesi Iğdır'da Hayata Geçirildi
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, kız çocuklarına yönelik 'Yarının Sultanları' projesinin Iğdır etabında voleybol eğitimi verdi. Etkinliğe katılan Iğdır Valisi ve diğer resmi yetkililer, projenin kız çocuklarının hayatına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi.

Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de katkılarıyla yapılan etkinliğe Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann ve kulüp müdürü Levent Özvarnalı katıldı.

Guidetti ve yardımcıları, iki farklı grup halinde Iğdır merkez ve ilçelerden katılım sağlayan kız çocuklarıyla bir araya geldi. Teorik ve pratik eğitimler sırasında voleybol ile ilgili birçok bilgi edinme şansı yakalayan çocuklar, çalışmaların ardından soru-cevap bölümünü de ilgiyle takip etti.

Guidetti, Vali Ercan Turan'a imzalı voleybol topu ve Vakıfbank forması hediye etti.

VakıfBank Başatrenörü Giovanni Guidetti, projenin bu sezonki ilk ayağının Iğdır'da yapıldığını belirterek, "Mümkün olduğu kadar Türkiye'nin her bölgesine gitmeye çalışıyoruz. Voleybolu çok seven bir ülkede çalıştığım ve hayatımı böylesine güzel bir ülkede sürdürdüğüm için çok şanslıyım." dedi.

Guidetti, çocukların hayatlarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Ortak tutkumuz voleybolun önemli bir araç olduğuna inanarak bu yola çıktık. Diğer şehirlerde olduğu gibi Iğdır'da da çok güzel karşılandık. Voleybol öğrenmek isteyen onlarca çocukla bir arada olmak beni hep mutlu ediyor. Burada önemli olan voleybol aracılığıyla onların hayatlarına artı bir değer sunmak ve ulaşmak istedikleri hayalleri için önlerine ışık olmaktır."" diye konuştu.

VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann ise içinde voleybol sevgisi olan kız çocuklarına ulaşmanın hem voleybolun geleceği hem de farkındalık için çok kıymetli olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Yeni sezonun ilk ayağı için geldiğimiz Iğdır'da diğer şehirlerde olduğu gibi voleybola büyük bir ilgi olduğunu gördük. Giovanni Guidetti, Türk voleybolu için önemli bir isim. Hem ülkemize kazandırdığı sayısız başarı hem de voleybola yaklaşımıyla ülkemizde bu sporun başarılı noktalara ulaşmasında katkısı en yüksek spor insanlarından biri. Sportif başarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine imza atarak Türkiye'de güzel işler yapmaya çalışıyor. VakıfBank olarak biz de her zaman kendisini destekliyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Giovanni Guidetti Etkinlik Eğitim Güncel Spor

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