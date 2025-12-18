Haberler

Gine Bissau'nun devrik lideri Embalo'nun eşine Portekiz'de soruşturma

Güncelleme:
Gine Bissau'da 26 Kasım'da devrilen Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun eşi Dinisia Reis Embalo hakkında Portekiz'de kara para aklama ve kaçakçılık suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Devrik liderin protokol müdürü, havalimanında 5 milyon avro nakitle gözaltına alındı.

Gine Bissau'da 26 Kasım'da devrilen Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun eşi Dinisia Reis Embalo hakkında kara para aklama ve kaçakçılık suçundan Portekiz'de soruşturma başlatıldı.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Portekiz polisi, 14 Aralık'ta Gine Bissau'dan Lizbon'a özel jetle gelen devrik lider Embalo'nun protokol müdürü Tito Fernandes hakkında yapılan isimsiz bir ihbar üzerine harekete geçti.

Valizinde 5 milyon avro nakit taşıyan Fernandes, havalimanında kara para aklama ve kaçakçılık şüphesiyle gözaltına alındı ve bir süre sonra serbest bırakıldı.

Aynı özel jette seyahat ettiği tespit edilen Embalo'nun eşi hakkında da aynı suçlamalarla soruşturma başlatıldı.

Devrik lider Embalo, 26 Kasım'daki darbenin ardından önce Senegal'e getirilmiş ardından Kongo Cumhuriyeti ve Fas'a geçmişti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
