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GİDOSK Sporcuları Artabelbaşı Zirvesine Tırmandı

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Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) sporcuları, Giresun'un en yüksek zirvesi olan Artabelbaşı'na tırmanış gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) etkinliklerine katılan 6 dağcı, Gümüşhane sınırındaki 3321 metre rakımlı zirveye tırmandı. GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, başarılı tırmanış için teşekkürlerini iletti ve kulübün gelecekte de yeni zirvelere tırmanışlar gerçekleştireceğini belirtti.

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) sporcuları Giresun'un en yüksek zirvesi olan Artabelbaşı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) "Zirvelerde 100. Yıl" etkinliklerine denk gelen 28 Ağustos'ta düzenlenen tırmanışa 6 dağcı katıldı.

Giresun'un en yüksek zirvesi olan Gümüşhane sınırındaki 3321 metre rakımlı Artabelbaşı kuzey zirvesine, batı rotasından tırmanan GİDOSK ekibi, bu rotadan dağın ilk tırmanışını gerçekleştirdi.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, tırmanışın ardından yaptığı açıklamada, faaliyetin başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Bu zorlu tırmanışta bize destek veren MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal'a, Batlamaspor yönetimine, Giresun Bosch yetkili servisine ve her zaman yanımızda olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, GİDOSK sporcularının bu başarısının, Giresun'un dağcılık alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ederek, kulübün önümüzdeki dönemde de yeni zirvelere tırmanışlar gerçekleştireceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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