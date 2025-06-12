Giden geri gelmiyor: Suriyeli sığınmacılar bayram sonrası da ülkelerine dönüyor

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Giden geri gelmiyor: Suriyeli sığınmacılar bayram sonrası da ülkelerine dönüyor Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri her geçen gün hız kazanıyor.

Giden geri gelmiyor: Suriyeli sığınmacılar bayram sonrası da ülkelerine dönüyor

KİLİS - Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri her geçen gün hız kazanıyor. Türkiye'de uzun yıllar kalan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek Suriye'de yeni bir hayat kurma hazırlığı yapıyor. Bayramda ülkelerine giden Suriyelilerin çoğu ise geri dönmüyor.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan normalleşme süreciyle birlikte, Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri her geçen gün hız kazanıyor. Kurban Bayramı sonrası sınır kapılarında hareketlilik artarken, Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan pek çok Suriyeli, kendi istekleriyle ülkelerine dönüyor. Dönen sığınmacılar, Türkiye'ye duydukları minneti dile getiriyor ve artık Suriye'de kalıcı olarak yaşamayı hedefliyor.

"Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim"

14 yaşındaki İsa Acil, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve İstanbul'da eğitim gördüğünü belirtti. Acil, "Burada okumak güzeldi, Türkiye çok güzel. İstanbul'un çok güzel yerleri var. Türkiye'yi çok seviyorum. Bizi kabul ettiği ve destek verdiği için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim" dedi.

"Hepsi orada kaldı, giden gelmiyor"

14 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Ahmet Kuhdari 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını, açık liseye devam ettiğini söyledi. Suriye'ye döneceği için okulunu bıraktığını belirten Kuhdari, eğitimine Suriye'de devam etmeyi planladığını ifade etti. Kuhdari, "Akrabalarım ve arkadaşlarım da döndü. Hepsi orada kaldı, giden gelmiyor" dedi.

Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kuhdari, "Bizlere çok destek oldular. Türkler çok iyi insanlar. Biz de ülkemize bekliyoruz, gezip görsünler" şeklinde konuştu.

"Allah Türk milletinden razı olsun"

Antalya'dan gelen 37 yaşındaki Ahmet Muhammed Veysel, 7 yıldır Türkiye'de inşaat ve turizm sektörlerinde çalıştığını belirtti. Veysel, "Ülkeme döneceğim için mutluyum. Allah Türk milletinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Güvenli bölgeler her geçen gün artıyor"

İstanbul'dan gelen ve 13 yıldır tekstil sektöründe çalışan Yunus Hatip ise Türkiye'de rahat bir yaşam sürdüğünü dile getirdi. Hatip, "Türkler çok iyi insanlar. Suriye düzeldi, kimse zorlamadı. Kendi isteğimizle dönüyoruz. Güvenli bölgeler her geçen gün artıyor. Akrabalarım Suriye'ye döndü, gelen yok. Halep'te her şey yolunda, savaş sona erdi. Suriye yavaş yavaş toparlanıyor," dedi. Hatip, Türk halkını Suriye'ye gezmeye davet ederek, "Suriye'de çok güzel yerler var. Türk milletine teşekkür ederim, Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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