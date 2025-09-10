Get in the Ring Türkiye Şampiyonu: Smart City and Partners

(ANKARA) - Uluslararası girişimcilik yarışması Get in the Ring'in Türkiye ayağı, Bilkent CYBERPARK'ın ev sahipliğinde 8. kez yapıldı. Girişimcilik ekosisteminin temsilcilerinin katıldığı yarışmada, seçilen yenilikçi girişimler, projelerini ve firmalarını gerçek bir ring atmosferinde anlatarak yarıştı.

Bu yıl Get in the Ring CYBERPARK'ın "ana partner"i e-ticaret lojistiğine yönelik robotik ve dijital çözümleriyle öne çıkan; operasyonel verimlilik, hız ve ölçeklenebilirlik konularında global pazarda kendine sağlam bir yer edinen teknoloji şirketi OPLOG oldu.

Kullanıcıların kimliklerini gizleyerek anonim şekilde mesajlaşmalarını ve yeni insanlarla güvenli bir şekilde tanışmalarını sağlayan yenilikçi bir sosyal platform sunan Connected2.me "altın partner"; kurumsal yazılım ve teknoloji çözümleriyle dijital dönüşüm süreçlerine liderlik eden BilgeAdam Teknoloji ve araç takip sistemleri ve saha yönetimi çözümleriyle birçok sektörde operasyonel verimliliği artıran Mobiliz ise "gümüş partner" olarak yarışmada yer aldı.

Yarışmanın jüri koltuğunda Bilkent CYBERPARK Girişimcilik, İş Birliği ve Teknoloji Transfer Birim Müdürü Nihal Yazgan, OPLOG Kurucu ve CEO'su Halit Develioğlu, MOBİLİZ Genel Müdürü Yetkin Aksoy, KAREL Genel Müdür Yardımcısı Alper Sarıkan ve ANKA VENTURES Yatırım Komitesi Üyesi Mustafa Kızıltaş oturdu.

Jüri üyeleri, yalnızca girişimin yenilikçiliğini değil, aynı zamanda girişimlerin iş modelini, pazarını, finansal ölçeklenebilirliğini, global pazarda yer alma stratejilerini de değerlendirdi.

Her turda birbirinden heyecanlı ve rekabetin yoğun hissedildiği yarışmada sekiz girişim ringde yeteneklerini sergiledi ve finale kalan iki güçlü aday, Flexvision ile Smart City and Partners oldu.

Flexvision, şirketler ile bağımsız profesyonelleri etkili biçimde buluşturan dijital bir platform olarak esnek çalışma modeline öncülük ediyor.

Smart City and Partners ise EyeOnBlue teknolojisiyle uydu verisi ve yapay zeka kullanarak, çevresel riskleri analiz eden ve karar destek çözümleri sunan bir derin teknoloji girişimi olarak dikkati çekiyor.

Final karşılaşmasının ardından, jüri üyelerinin yaptığı oylama sonucunda Smart City and Partners, Get in the Ring CYBERPARK 2025 şampiyonu oldu.

Bu başarıyla birlikte Smart City and Partners, 2026'da düzenlenecek olan Get in the Ring Global Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı. Şirket, bu sayede uluslararası yatırımcılarla buluşma ve küresel işbirlikleri kurma fırsatını elde edecek.