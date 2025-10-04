Haberler

Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nın İkinci Etabı Başladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı'nın ikinci etabı, yöresel ürünleri ve çeşitli eşya satışlarıyla başladı. Ziyaretçilere eğlence alanları ve lezzetli yöresel yiyecekler sunuluyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nın ikinci etabı başladı.

Başlangıcı asırlar öncesine dayanan organizasyonun ikinci etabı kapsamında panayır alanına dükkanlar kuruldu.

Panayır alanına gelen vatandaşlara yönelik, kızarmış kaz, köy ekmeği, keş ve şak şak helvası gibi yöresel ürünlerin yanı sıra giyim, gıda ve ev eşyalarının satışı yapılıyor.

Her yıl şehir dışından çok sayıda insanın ziyaret ettiği panayırlarda, çocuklar ve gençler için de lunapark ve eğlence alanları bulunuyor.

Panayır, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Eyüp Yalçın - Güncel
