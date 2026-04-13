Güney Afrika'nın ikinci büyük partisi DA'nın liderliğine Cape Town Belediye Başkanı Hill-Lewis seçildi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Cape Town Belediye Başkanı Geordin Hill-Lewis, parlamentoda ve koalisyon hükümetindeki ikinci büyük parti konumundaki Demokratik İttifakın (DA) yeni lideri seçildi.

Johannesburg yakınlarındaki Gallagher Kongre Merkezi'nde düzenlenen partinin olağan kongresinde delegelerin yüzde 90'ından fazlasının oyunu alan Hill-Lewis, Tarım Bakanı John Steenhuisen'dan boşalan liderlik koltuğuna oturan isim oldu.

Hill-Lewis kongrede basına yaptığı açıklamada, "beyazların partisi" olarak bilinen DA'nın toplumun her kesimine ulaşma hedefine değinerek, "Partinin odağını, her Güney Afrikalının, doğum koşullarından bağımsız olarak, ilerlemesini gerçekten önemsediğimizi iletmek ve en önemlisi bunu göstermek üzerine kurmak istiyorum." dedi.

Kendi döneminde partinin ülke siyasetinde uzun süredir tartışma konusu olan siyahilerin ekonomik açıdan güçlendirilmesi, ulusal sağlık sigortası ve sosyal yardımlar gibi konulara karşı muhalefeti sürdüreceğini belirten Hill-Lewis, yüksek işsizlikle mücadelenin en önemli gündem maddelerinden olduğunu ifade etti.

Genç siyasetçi

1986 doğumlu Hill-Lewis, 2011 genel seçiminde henüz 24 yaşındayken Güney Afrika parlamentosuna seçilerek ülkenin o döneme kadarki en genç milletvekili ünvanını almıştı.

Hill-Lewis, 2021 yerel seçimlerinde ise DA'nın kalesi kabul edilen Cape Town'un belediye başkanlığına seçilerek, bu makama gelen en genç isim olmuştu.

Güney Afrika'nın elektrik krizi ile mücadele ettiği 2021-2024 yılları arasında şehri ulusal şebekeden bağımsızlaştırma projeleri ve büyük altyapı yatırımlarıyla dikkati çeken Hill-Lewis, dönemi boyunca etkili bir yönetim performansı sergileyerek, DA liderliği için en öne çıkan isimlerden biri haline gelmişti.

Afrika Ulusal Kongresi'nin 30 yıllık tek başına iktidarı kaybettiği 2024 genel seçiminin ardından kurulan koalisyon hükümetinin ikinci büyük partisi konumundaki DA'nın önceki lideri Steenhuisen, Tarım Bakanı olarak yürüttüğü kabine görevlerine ve hükümet içindeki sorumluluklarına odaklanmak amacıyla yeniden aday olmama kararı açıklamıştı.

Kongrede oyların ezici çoğunluğunu alarak liderlik koltuğuna oturan 39 yaşındaki Hill-Lewis, Güney Afrika siyasetinde genç kuşağı temsil eden başarılı siyasetçiler arasında yer alıyor.