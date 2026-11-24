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(ANKARA) - Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, 2027 yılı için vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklanmasına karşın kamu emekçilerinin 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam alacak olmasına tepki gösterdi. Uğur, "Siyasi iktidar, kendi alacaklarını yüksek oranlarla güncellerken kamu emekçisine gelince bütçe disiplini ve hedeflenen enflasyon masallarına sığınmaktadır" dedi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, 2027 yılı için vergi, harç ve cezalarda esas alınacak yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı ile 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında kamu çalışanlarına yapılacak maaş artışlarını karşılaştırarak iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Kamu emekçilerinin alım gücünün giderek düştüğünü belirten Uğur, vergi ve harç artışları ile maaş zamları arasındaki farkın ekonomik adaletsizliği derinleştirdiğini savundu.

"ALIRKEN KEPÇEYLE, VERİRKEN ÇAY KAŞIĞIYLA"

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesine karşılık kamu emekçilerinin maaşlarına 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam yapılacağını hatırlatan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın sermayeden yana, emekten ve halktan uzak ekonomi politikaları bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. 2027 yılı için vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklanırken; 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu emekçilerine reva görülen zam 2027'nin ilk altı ayı için yalnızca yüzde 5, ikinci altı ayı için ise yüzde 4'te bırakılmıştır!"

Uğur, pasaport, ehliyet, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları ve yurt dışı çıkış harcı gibi kalemlerdeki artışlara dikkat çekerek kamu çalışanlarının maaşlarının aynı oranda yükseltilmemesini eleştirdi.

"ENFLASYON FARKI ZAM DEĞİLDİR, SEFALETİN İTİRAFIDIR"

Kamu çalışanlarına yapılan maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını savunan Uğur, altı ayda bir verilen enflasyon farkının gerçek bir refah artışı sağlamadığını belirtti.

Uğur, "Altı ayda bir verilen 'enflasyon farkı' ise bir lütuf ya da zam değildir; aylarca eriyen maaşlarımızın ve cebimizden çalınan alım gücümüzün geriden gelen, eksik bir telafisidir" dedi.

Barınma, gıda, ulaşım ve fatura giderlerindeki artışların kamu emekçilerinin geçim koşullarını ağırlaştırdığını ifade eden Uğur, ücret politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YOKSULLUK SINIRININ ÜZERİNE ÇIKARILSIN"

Genel Sağlık-İş'in taleplerini sıralayan Uğur, vergi sisteminde adaletin sağlanmasını, dolaylı vergilerin düşürülmesini ve gelir düzeyine göre vergilendirme yapılmasını istedi.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için gelir vergisi dilimlerinin yüzde 15'e sabitlenmesini talep eden Uğur, 2027 yılı için belirlenen yüzde 5 ve yüzde 4'lük maaş artışlarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Uğur, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, maaşlara gerçek enflasyonun üzerinde refah payı eklenmesini ve tüm ek ödemelerin taban aylığa dahil edilerek emekliliğe yansıtılmasını istedi.

"EMEĞİMİZİ DE GELECEĞİMİZİ DE BU DÜZENE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Nitelikli ve erişilebilir kamu hizmetlerinin güvenceli istihdam ve insanca yaşamaya yetecek ücretlerle mümkün olduğunu ifade eden Uğur, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ortak mücadele çağrısında bulundu.

Uğur açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Genel Sağlık-İş olarak tüm kamu emekçileri ve aileleri adına yolsuzluk, yoksulluk ve yağma düzenine boyun eğmeyeceğiz. İnsan onuruna yaraşır yaşam ve çalışma koşulları için tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini omuz omuza birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!"

Kaynak: ANKA