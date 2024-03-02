Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Edirne'de Ziyaretlerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özdemir ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şube müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Özdemir, toplantının ardından Meriç Yurdunu ziyaret etti, öğrencilerle sohbet edip talep ve görüşlerini dinledi.

Özdemir, programını Sultan Çelebi Mehmet Yurdu ziyaretiyle tamamladı.