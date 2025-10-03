Haberler

Gençlik ve Spor Bakanları Basketbol Gelişim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Suriye Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Sameh Hamedh, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Suriye Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Sameh Hamedh, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ne (BGM) ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, BGM'de gerçekleşen ziyarette Bakan Bak ve Hamedh'e, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF yöneticileri eşlik etti.

Görüşmede BGM hakkında detaylı bilgi alan Hamedh, 500'er kişilik altyapı salonlarını, 10 bin kişilik ana salonu ve sosyal alanları gezdi. İki bakanlığın yetkilileri, daha sonra milli takımlar salonuna geçerek burada incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından ise heyetler arasında toplantı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
TMSF, Ekotürk TV'yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı

Türkiye'nin dev televizyon kanalı satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.