Gençlik ve Spor Bakanları Basketbol Gelişim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Suriye Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Sameh Hamedh, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ne (BGM) ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, BGM'de gerçekleşen ziyarette Bakan Bak ve Hamedh'e, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF yöneticileri eşlik etti.

Görüşmede BGM hakkında detaylı bilgi alan Hamedh, 500'er kişilik altyapı salonlarını, 10 bin kişilik ana salonu ve sosyal alanları gezdi. İki bakanlığın yetkilileri, daha sonra milli takımlar salonuna geçerek burada incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından ise heyetler arasında toplantı gerçekleştirildi.