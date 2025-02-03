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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Konya Valisi'ni Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Konya Valisi'ni Ziyaret Etti
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Konya'da düzenlenen 9. Tematik Kış Kampı Açılış Programı'na katılmadan önce Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek gençlik ve spor hizmetleri konularında istişarede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Konya Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Sosyal Hizmet ve Gönüllülük" temasıyla Konya'da düzenlenen 9. Tematik Kış Kampı Açılış Programı'na katılmak üzere kente gelen Koçoğlu, Vali Akın'ı ziyaretinde, Konya'da gençlik ve spor hizmetleri alanındaki çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Koçoğlu'na ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Yurt Hizmetleri Müdürü İsa Araba eşlik etti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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