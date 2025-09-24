Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu'ndan AK Parti Afyonkarahisar Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bir dizi programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Koçoğlu, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin'i ziyaret etti.

Koçoğlu, burada Şahin ve partililerle sohbet etti.

Şahin, Koçoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Afyonkarahisar'ın gençlik ve spor alanında yapılacak yatırımlara hazır olduğunu ifade etti.

Koçoğlu'na Afyonkarahisar mermerinden satranç takımı hediye edildi.