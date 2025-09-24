Haberler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu'ndan AK Parti Afyonkarahisar Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu'ndan AK Parti Afyonkarahisar Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına yaptığı ziyaret sırasında, İl Başkanı Turgay Şahin ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Koçoğlu, gençlik ve spor alanında yapılacak yatırımlara hazır olduklarını belirten Şahin'e mermerden yapılan bir satranç takımı hediye edildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bir dizi programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Koçoğlu, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin'i ziyaret etti.

Koçoğlu, burada Şahin ve partililerle sohbet etti.

Şahin, Koçoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Afyonkarahisar'ın gençlik ve spor alanında yapılacak yatırımlara hazır olduğunu ifade etti.

Koçoğlu'na Afyonkarahisar mermerinden satranç takımı hediye edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.