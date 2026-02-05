Haberler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Adana'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Yüreğir'deki ziyareti sırasında gençlerin önemine vurgu yaptı ve Türkiye'deki gençlik merkezlerinin önemini anlattı. Eminoğlu, gençlerin heyecanı ve yeni fikirlerinin motive edici olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Gençlerimizin dinamizmi, açık görüşlülüğü, heyecanı ve yeni fikirleri bizleri motive ediyor." dedi.

Eminoğlu, merkez Yüreğir ilçesindeki Atakent Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ne ziyarette bulundu.

Spor branşlarının salonlarını gezen Eminoğlu, sohbet ettiği sporcularla dart oynadı.

Eminoğlu, daha sonra Atakent Gençlik Merkezi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikteki konuşmasında 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Eminoğlu, şöyle konuştu:

"11 ili etkileyen çok ciddi bir felaketti ancak 3 yıl içerisinde 'asrın dayanışması' diye tabir edilen birliktelikle bu necip ve kadirşinas millet, ne kadar yardımsever ve dayanışma içinde olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Devletimiz de bu kapsamda yaklaşık yarım milyon konutu vatandaşlarımıza teslim etti. Sahalar, tesisler, gençlik ve spor yatırımları açılmaya devam ediyor."

Eminoğlu, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, " Türkiye'de 600'e yakın gençlik merkezimiz var. Bunların içerisinde görsel sanatlar, resim, akıl ve zeka oyunları ile sportif alanlar gibi çeşitli atölye ve etkinlikler bulunuyor. Genç arkadaşlarımızın bu alanları çok aktif şekilde kullanması son derece kıymetli." dedi.

Spor tesisleri, olimpiyat ve sporcu eğitim merkezleri ile gençlik kamplarının önemini vurgulayan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik organizasyonlarında yer alan arkadaşlarımız, ilerleyen süreçte liseyi ve üniversiteyi bitirdiklerinde topluma daha faydalı bireyler olarak hayatlarını idame ettireceklerdir. Ancak çok çalışacağız, gayret edeceğiz ve hedeflerimiz olacak. Gençlerimizin dinamizmi, açık görüşlülüğü, heyecanı ve yeni fikirleri bizleri motive ediyor."

Eminoğlu, söyleşinin ardından Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ile görüştü.

Üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis'te buluştuğu öğrencilerle sohbet eden Eminoğlu, Bakanlığın faaliyetlerini anlattı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
