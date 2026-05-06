Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılında göreve geldiğinde Türkiye genelinde 9 gençlik merkezi vardı. Bu sayı şu anda 600'ün üzerinde." dedi.

Eminoğlu, Burdur ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumunun kapasitesinin 100 binden 1 milyonun üzerine yükseldiğini söyledi.

Geçen yıl 50 farklı noktada 400 bin gencin gençlik kamplarında misafir edildiğini belirten Eminoğlu, "Genç ofisler, uluslararası hareketlilik projeleri gibi saymakla bitmeyen gençlik alanındaki programlar, savunma sanayisi, milli teknoloji ve milli uzay hamlesi, sağlıktaki, ekonomideki, eğitimdeki gelişmeler... Büyük resme baktığımız zaman, Türkiye son 20 yılda amatör ligden süper lige gelmiş oldu. Bu büyük bir gayret, adanmışlıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkına, milletine, devletine duyduğu aşkı, muhabbetidir." diye konuştu.

Eminoğlu, bugün gelinen noktayı daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nde ise 20 yıl önce yüzde 5 seviyelerinde olan yerli üretim oranının bugün yüzde 80'lere ulaştığına dikkati çeken Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önce toplu iğne üretilemeyen bir ülke olarak pozisyonlandırdıkları yerden bugün 100'ün üzerinde farklı ülkeye kendi yerli ve milli ürünlerimizi ihraç eden bir ülke pozisyonuna gelmiş bulunuyoruz, bu çok kıymetli. Güvenli liman, güvenli kapı ve kimliğiyle, karakteriyle, ortaya koymuş olduğu duruşuyla, gücüyle kendi yerli milli savunma sanayisi ile bugün bambaşka bir Türkiye'den bahsediyoruz."