Haberler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 2002 yılında göreve geldiğinde Türkiye genelinde 9 gençlik merkezi vardı. Bu sayı şu anda 600'ün üzerinde"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılında göreve geldiğinde Türkiye genelinde 9 gençlik merkezi vardı. Bu sayı şu anda 600'ün üzerinde." dedi.

Eminoğlu, Burdur ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumunun kapasitesinin 100 binden 1 milyonun üzerine yükseldiğini söyledi.

Geçen yıl 50 farklı noktada 400 bin gencin gençlik kamplarında misafir edildiğini belirten Eminoğlu, "Genç ofisler, uluslararası hareketlilik projeleri gibi saymakla bitmeyen gençlik alanındaki programlar, savunma sanayisi, milli teknoloji ve milli uzay hamlesi, sağlıktaki, ekonomideki, eğitimdeki gelişmeler... Büyük resme baktığımız zaman, Türkiye son 20 yılda amatör ligden süper lige gelmiş oldu. Bu büyük bir gayret, adanmışlıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkına, milletine, devletine duyduğu aşkı, muhabbetidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2002 yılında göreve geldiğinde Türkiye genelinde 9 gençlik merkezi bulunduğunu aktaran Eminoğlu, bu sayının şu anda 600'ün üzerinde olduğunu bildirdi.

Eminoğlu, bugün gelinen noktayı daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nde ise 20 yıl önce yüzde 5 seviyelerinde olan yerli üretim oranının bugün yüzde 80'lere ulaştığına dikkati çeken Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önce toplu iğne üretilemeyen bir ülke olarak pozisyonlandırdıkları yerden bugün 100'ün üzerinde farklı ülkeye kendi yerli ve milli ürünlerimizi ihraç eden bir ülke pozisyonuna gelmiş bulunuyoruz, bu çok kıymetli. Güvenli liman, güvenli kapı ve kimliğiyle, karakteriyle, ortaya koymuş olduğu duruşuyla, gücüyle kendi yerli milli savunma sanayisi ile bugün bambaşka bir Türkiye'den bahsediyoruz."

Kaynak: AA / Hale Pak
ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD ordusundan savaşı yeniden başlatacak saldırı
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaza girilirken ilk yangın! Alevler hızla yayıldı, müdahale sürüyor
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış

İşte Gülistan'ın kaybolduğu gün attığı son mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

Bu adamı kim durduracak? Aylar sonra Süper Lig'i de kasıp kavurabilir
Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim
Dries Mertens Galatasaray için geliyor

Hasret bitti: Evine geri dönüyor