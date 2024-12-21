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Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Tekirdağ'da Yapıldı

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Tekirdağ'da Yapıldı
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Tekirdağ'da düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda, gençlerin projeleri ve sosyal hayata dair konular ele alındı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, çalıştayda vefat eden milli sporcu Emre Yazgan'ın ailesine başsağlığı diledi ve gençlik politikalarının önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen çalıştayda, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcu Emre Yazgan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Gençler için projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Koçoğlu, "Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisindeyiz. En iyisi olmak için gece gündüz hepimiz, hep birlikte buradaki çalışma arkadaşlarımızla, il müdürlerimizle çalışma gayreti içerisindeyiz. Gençlik Politika Belgesi çok önemli. Bu sadece rehber niteliğinde bir belge değil. Bu aynı zamanda icracı bir belge olacak." dedi.

Koçoğlu, çalıştayda istihdam, genç sağlığı, çevre ve iklim gibi sosyal hayata dair 11 başlık ele alınacağını dile getirdi.

Gençlik Politika Belgesi'nin titizlikle hazırlandığını belirten Koçoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu belgeyi hazırlarken hazırlık aşamasında tüm illerimizde atölye çalışmalarını sürdürüyoruz. Eş zamanlı akademik çalışmalar ile araştırmalar yürütüyoruz, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geliyoruz. Meslek kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. Sendikalarla bir araya geliyoruz. Siz de bugün burada bulunarak çok ciddi anlamda bu politika belgesine katkı sağlayacaksınız. Bir kelimeniz iz düşümü olacak. O iz düşümü Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Yüzyılı'nın politikasını değiştirecek."

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesinin eğitime önemli katkıları olduğunu anlattı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de bu tür çalıştaylarda gençlerin değerli fikirlilerini sunma fırsatı bulduğunu belirtti.

Grup çalışmaları ve interaktif oturumların da yer aldığı programda, gençlerin önerileri de dinlendi.

Programa, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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