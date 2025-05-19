Gençlik Haftası Konseri Antalya'da Coşkuyla Kutlandı

Gençlik Haftası Konseri Antalya'da Coşkuyla Kutlandı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Gençlik Haftası Konseri' düzenledi. Konserde genç müzisyenler Türk ve dünya müziğinin eserlerini seslendirdi, ardından piyano yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödüller verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Haftası Konseri" verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen konser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Oda Orkestrası, Klasik Gitar Orkestrası, Gençlik Orkestrası, Gençlik Bağlama Orkestrası ve Çok Sesli Gençlik Korosu ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda eğitim gören genç müzisyenler, Türk ve dünya müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Konserin ardından Uluslararası Piyano Profesyonelleri Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışmasının Türkiye kategorisinde dereceye giren Deniz Kantaş, Yasemin Tokoğlu, Sündüz Su Efe ve piyano öğretmenleri Dönay Üçgül ve Rufina Bahadır'a, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdürü Okan Atila tarafından çiçek takdim edildi.??????

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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