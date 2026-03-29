Bingöl'de dijital bağımlılığa 'çelik çomak' molası

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araya gelen gençler, dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla geleneksel 'çelik çomak' oyununu Murat Nehri kıyısında oynadılar. Büyüklerinin mirasını yaşatmayı amaçlayan gençler, bu etkinlikle hem spor yapıp hem de kültürel bağlarını güçlendirmeyi hedefliyorlar.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir araya gelen gençler, dijital bağımlılığa dikkat çekmek için unutulmaya yüz tutan 'çelik çomak' oyununu Murat Nehri kıyısında oynadı.

Genç ilçesinde geleneksel sokak kültürünü canlandırmak isteyen bir grup genç, Murat Nehri kıyısında buluşarak 'çelik çomak' oynadı. Günümüzde yerini dijital oyunlara bırakan geleneksel oyunu yaşatmak isteyen gençler, gruplar halinde takımlara ayrılarak ellerindeki sopalarla 'çelik' adını verdikleri küçük dal parçasını en uzağa fırlatmak için mücadele etti.

Dijital dünyanın yalnızlığından uzaklaşmayı hedeflediklerini belirten Harun Dağılma, "Büyüklerimizin tozlu sokaklarda oynadığı, hikayelerini dinleyerek büyüdüğümüz bu oyunu şimdi biz devraldık. Telefon ve teknolojinin esiri olmak yerine, arkadaşlarımızla burada hem spor yapıyoruz hem de kültürel bağlarımızı güçlendiriyoruz. Amacımız, bizden sonraki nesillere de bu heyecanı aktarmak" dedi.

Strateji ve takım ruhunu ön plana çıkaran oyun, nehir kıyısındaki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
