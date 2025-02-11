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Genç Parti Lideri Şahindur: "Bugün Aday Belirleme Süreci, Şaibeli Kurultay Gibi Tartışmalar Bütünüyle İktidara Hizmet Etmektedir"

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Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, “Bugün aday belirleme süreci, şaibeli kurultay gibi tartışmalar sadece CHP’yi değil, tüm muhalefeti ilgilendirir ve bütünüyle yanlıştır, bütünüyle iktidara hizmet eden tartışmalardır. Genç Parti olarak ‘Aklınızı başınıza alın’ demek zorundayız” dedi.

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, "Bugün aday belirleme süreci, şaibeli kurultay gibi tartışmalar sadece CHP'yi değil, tüm muhalefeti ilgilendirir ve bütünüyle yanlıştır, bütünüyle iktidara hizmet eden tartışmalardır. Genç Parti olarak 'Aklınızı başınıza alın' demek zorundayız" dedi.

Genç Parti lideri Şahindur, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "şaibeli kurultay" tartışmaları ve ardından yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Şahindur, şunları kaydetti:

"Güne ekonomik krizi, derin yoksulluğu, iktidarın bu alandaki başarısızlıklarını, Türkiye'nin topyekün bir iflas ve cinnetin eşiğinde olduğunu konuşarak değil, CHP'yi konuşarak başlıyor ve de öyle kapatıyoruz! Bir toplumsal felaketin eşiğindeyiz ama CHP'nin adayının kim olacağını, CHP kurultayının şaibeli olup olmadığını tartışıyoruz. Toplumsal muhalefet ise açıkça kan kaybediyor, eriyor, bu süreçten yara alarak çıkmayı bekliyor… Hem de AKP iktidarının 23 yıllık tarihinin en güçsüz, en yenilmeye açık olduğu dönemde!

Bu kötü gidişatı durdurmayı bugün konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız?

Derin yoksulluğa bugün isyan edip, kalkınma planlarımızı açıklamayacaksak ne zaman açıklayacağız?

Genç beyinlerin akın akın ülkeden kaçışını ne zaman gündem edeceğiz?

Bu ülkenin kalkınması, üretmesi için ömürlerini veren emeklilerin ölüme terk edilmesine daha ne kadar seyirci kalacağız?

Adayımızı belirleyelim, sonra bunlara da bakarız… Yahu ortada seçim mi var ki aday belirleme kavgasına düştünüz? Bugün aday belirleme süreci, şaibeli kurultay gibi tartışmalar sadece CHP'yi değil, tüm muhalefeti ilgilendirir ve bütünüyle yanlıştır, bütünüyle iktidara hizmet eden tartışmalardır. Genç Parti olarak 'aklınızı başınıza alın' demek zorundayız."

Şahindur, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve CHP'yi etiketlediği açıklamasını, "İktidara en güçsüz zamanında can suyu olmaya kalkanlara bu halkın verecek oyu yoktur, soracak hesabı vardır. Bir an önce bu yanlıştan dönün" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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