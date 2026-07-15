Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Genç Eldiveni Milli Takım Kampında

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün 2012 doğumlu kalecisi Tuana Özkan, yarın başlayacak TFF Riva Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkati çeken Tuana Özkan'ın milli takım kampına çağrılması, hem kulüpte hem de Eskişehir spor camiasında büyük sevinç yarattı. Başarılı kaleci, kampta sergileyeceği performansla ay-yıldızlı formayı giyme yolunda önemli bir fırsat elde edecek.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzü ve şehrimizi temsil edecek sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, bu önemli süreçte kendisine üstün başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Tuana" denildi.

Kaynak: ANKA